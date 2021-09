Giulianova, progettazione definitiva di due opere pubbliche

Sono la regimazione delle acque bianche in via Montello e messa in sicurezza della Scuola elementare e Media dell’ Annunziata: aggiudicata la progettazione definitiva

GIULIANOVA – Con due distinte determine dirigenziali, sono stati affidati gli incarichi professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva di due fondamentali opere pubbliche. La prima riguarda la canalizzazione delle acque bianche in via Montello e via Bertolino. I lavori, dell’importo presunto di 280.000 euro, consentiranno la salvaguardia dell’abitato di via Parini che, posto in posizione sensibile, risente spesso, negativamente, delle conseguenze del non ottimale deflusso delle acque piovane. Aggiudicata anche la progettazione definitiva per quanto concerne l’adeguamento sismico e la ristrutturazione della Scuola elementare e Media dell’ Annunziata. L’intervento, che riqualificherà in maniera significativa l’edificio, si avvale di un contributo ministeriale di 85.000 euro.