Giulianova, primo giorno di attività per i Nidi Arcobaleno e Le Coccinelle

Il Sindaco Jwan Costantini e il Vice Sindaco Lidia Albani incontrano personale e bambini dell’ Arcobaleno e delle Coccinelle. Da gennaio, i posti disponibili saliranno a 100

GIULIANOVA – Come da tradizione, il Sindaco Jwan Costantini ed il Vice Sindaco Lidia Albani hanno portato il saluto dell’ Amministrazione Comunale ai Nidi Arcobaleno e Le Coccinelle nel giorno di ripresa delle attività educative. Oggi, infatti, le strutture sono tornate operative ed hanno accolto in un clima affettuoso e familiare i bambini iscritti.

“Aprire con loro il mese di settembre – commenta il Sindaco Costantini – è per noi un orgoglio ed un grande piacere. Sono loro, i più piccoli ospiti delle scuole giuliesi ed è giusto dedicare tempo e prestare le attenzioni necessarie. Il personale è motivato, gli spazi accoglienti. Ci sono tutte le premesse per vivere in serenità i prossimi mesi”

“Quando ci siamo insediati – sottolinea il Vice Sindaco – il nostro primo impegno è stato portare a 25, in pochissimi giorni, i 22 posti disponibili. Oggi, quattro anni dopo, il numero è salito a 76. Da gennaio, arriveremo a 100. Il risultato è frutto della costanza e dell’incisività dell’ Amministrazione Comunale e degli Uffici. Dare risposte concrete alle famiglie è stato un imperativo, un dovere a cui non ci siamo sottratti e che rende sensata e credibile, oggi, la nostra presenza in queste aule.”