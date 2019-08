Giulianova, prima riunione Commissione Sanità: definito il piano di lavoro

GIULIANOVA – Si è tenuta ieri pomeriggio la prima riunione della Commissione Sanità presieduta dal dottor Franco Arboretti. Erano presenti tutti i componenti in rappresentanza dei vari gruppi consiliari oltre agli esperti dottor Maurizio Medori per “Il Cittadino Governante” e dottor Paolo Calafiore per i gruppi di maggioranza.

Nel corso del primo incontro della Commissione è stata eletta all’unanimità come Vicepresidente il Consigliere comunale Antonella Guidobaldi. È stato poi definito il piano di lavoro per dare seguito all’approvazione all’unanimità in Consiglio Comunale della mozione per l’individuazione dell’ospedale di Giulianova come presidio di 1° livello all’interno della rete ospedaliera provinciale.

Esso prevede le seguenti richieste alla Regione Abruzzo e alla Asl di Teramo:

1. Dati riguardanti il numero dei posti-letto esistenti nelle quattro province.

2. Entità dei finanziamenti che annualmente vengono attribuiti alle singole ASL.

3. Numero dei posti-letto nei singoli ospedali esistenti in provincia di Teramo.

4. La spesa per mobilità passiva e l’entrata derivante dalla mobilità attiva della ASL di Teramo.

La Commissione, inoltre, chiederà incontri sul tema della rete ospedaliera provinciale:

1) Al Governatore Marco Marsilio, all’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì ed al Manager della ASL di Teramo Roberto Fagnano.

2) Al Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto ed al Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura.

3) A tutti i Sindaci dei comuni costieri e dell’immediato entroterra.

La Commissione Sanità del Comune di Giulianova, inoltre, incontrerà tutti i responsabili dell’ospedale di Giulianova e della medicina del territorio giuliese per conoscere nel dettaglio i bisogni e le carenze di personale medico e non.

L’impegno unitario della Commissione sarà massimo per migliorare la capacità complessiva di assistenza nelle patologie acute da parte della rete ospedaliera provinciale.

La Commissione Sanità

Comune di Giulianova