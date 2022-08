Giulianova, più posti per gli asili nido comunali 2022/23

Il Vice Sindaco Lidia Albani: “Le domande accolte, rispetto agli anni del nostro insediamento, sono triplicate. Dare risposte alle famiglie era un nostro desiderio ed è oggi una promessa mantenuta”

GIULIANOVA – Dieci famiglie in più, rispetto allo scorso anno, potranno iscrivere i loro bambini ai nidi comunali. La novità arriva dal Vice Sindaco con delega alle Politiche sociali Lidia Albani, che spiega anche come l’opportunità provenga da un incremento del Fondo di solidarietà comunale, finanziato dal Ministero.

“Dei 120 milioni di euro stanziati da un decreto ministeriale del 19 luglio 2022 – precisa Lidia Albani – circa 76.000 sono stati assegnati al Comune di Giulianova. Queste somme ci permettono di accogliere le domande di iscrizione ai nidi di dieci bambini che attualmente sono in “lista d’attesa”. E’ doveroso sottolineare che, nel giro di tre anni, i posti nelle strutture giuliesi sono triplicati. Quando nel 2019 ci siamo insediati, infatti, le ammissioni possibili erano circa una ventina. Per dare una tempestiva risposta alle famiglie, si è subito proceduto all’assunzione di ulteriori due educatrici. Grazie poi ad una politica economica mirata, che ha previsto l’impiego di somme in bilancio per il potenziamento della recettività dei nidi, abbiamo garantito sessanta iscrizioni, iscrizioni che quest’anno subiscono un ulteriore aumento. Venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano, e con un servizio efficiente ed affidabile, è una nostra priorità. L’impegno preso tre anni fa, come si vede, è una promessa mantenuta. E’ nostra intenzione lavorare per produrre ulteriori risultati e ottenere nuove possibilità di inserimento”.