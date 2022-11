Giulianova, mezzi in dotazione alla Polizia Municipale

GIULIANOVA – La difesa delle attività commerciali cittadine non passa solo dagli eventi o dagli addobbi stradali. L’assessore Marco Di Carlo torna sui nuovi mezzi in dotazione alla Polizia Municipale per sottolinearne la funzione strategica e per ringraziare il Comandante del Corpo, il Maggiore Roberto Iustini.

“L’ impegno dell’ Amministrazione Comunale – sottolinea – è sempre stato quello di combattere l’abusivismo commerciale, tutelare l’utenza e favorire gli esercenti regolari. Per questo, in accordo con il Comando, abbiamo ritenuto di dover impiegare i fondi ministeriali non solo per potenziare l’organico della Polizia Municipale durante la stagione estiva, ma anche di dotare gli agenti di veicoli capaci di garantire la capillarità delle azioni di controllo. Questo in spiaggia, grazie al quad, ma anche sulla pista ciclopedonale del lungomare, un percorso molto frequentato, non solo d’estate, e che dunque necessita di un monitoraggio attento e di interventi efficaci”.