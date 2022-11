Città Sant’Angelo, prosegue il programma di rigenerazione delle scuole

CITTÁ SANT’ANGELO – Questa mattina il Sindaco Matteo Perazzetti ha effettuato un nuovo sopralluogo presso le due scuole attualmente in ristrutturazione in vista dei risultati relativi ai lavori previsti. Si tratta della scuola secondaria di Marina di Città Sant’Angelo (il cosiddetto plesso giallo) i cui interventi, ultimati entro dicembre, riguardano l’adeguamento sismico, la rimodulazione degli spazi inferiori (quali l’ufficio anagrafe ed il centro sociale per anziani) e l’aggiunta degli impianti fotovoltaici in favore del risparmio energetico.

La seconda scuola è invece quella d’infanzia di presente a Fonte Umano, la cui ristrutturazione riguarda principalmente l’adeguamento sismico e che vedrà la sua realizzazione entro giugno 2023. I prossimi interventi riguarderanno l’istituto Ritucci in cui verrà effettuato un abbattimento con conseguente ricostruzione della vecchia struttura (1 milione e 750 mila euro), l’efficientamento energetico dell’istituto Fabbiani (990 mila euro) e dell’istituto Giansante (780 mila euro).

Il Sindaco Matteo Perazzetti riferisce in merito: “Mi premuro di visitare personalmente e costantemente le lavorazioni in corso nelle varie scuole in quanto si tratta di interventi in cui l’Amministrazione crede molto, sia per soddisfare le richieste avanzate negli anni, ma soprattutto per garantire ai nostri futuri cittadini l’istruzione che meritano in un ambiente quanto più confortevole ed efficiente possibile.”