Giulianova, importante riconoscimento per il Don Antonio Camping Village

Il Don Antonio Camping Village a Giulianova (TE) vince il premio come miglior camping village per Famiglie del 2021

GIULIANOVA – Il portale Campeggi.com di KoobCamp, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2021, ha selezionato i 10 migliori campeggi e villaggi italiani per le vacanze da trascorrere in famiglia.

È il Don Antonio Camping Village a Giulianova (TE), nella meravigliosa terra d’Abruzzo, ad aggiudicarsi il titolo di miglior camping village nella sezione Family 2021, assegnato nell’ambito della sesta edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp. Il Don Antonio Camping Village, tra i villaggi più apprezzati sulla Costa Medio Adriatica, è immerso nel verde e si affaccia su una splendida spiaggia sabbiosa tra le più ampie d’Abruzzo. Offre diverse tipologie di alloggi adatte ad ogni esigenza. Dispone di bungalow in muratura, case mobili e miniappartamenti di varie grandezze, per ogni idea di vacanza: da quella sportiva a quella con bimbi piccoli.

La vittoria finale del Don Antonio Camping Village è il risultato di un’attenta selezione che ha portato alla nomina dei 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze in famiglia. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del portale Campeggi.com e del network turistico KoobCamp (https://www.koobcamp.com/). Ideali per le vacanze di tutta la famiglia, con servizi dedicati sia agli adulti che ai bambini, ecco i 10 migliori Campeggi e Villaggi Family

2021 (in ordine casuale, vincitore escluso):

• Don Antonio Camping Village – Giulianova (TE)

• Camping Village Le Esperidi – Bibbona (LI)

• Camping Sabbiadoro – Lignano Sabbiadoro (UD)

• Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia – Bari Sardo (OG)

• Camping Village Isolino – Verbania (VB)

• Camping Riva di Ugento – Ugento (LE)

• Camping Village 4 Mori – Muravera (CA)

• Camping La Quercia – Lazise (VR)

• Continental Camping Village – Verbania (VB)

• Camping Piani di Clodia – Lazise (VR)