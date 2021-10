Giulianova, illuminazione pubblica: un qr code per segnalare i guasti

GIULIANOVA – L’amministrazione comunale, al termine di un incontro con alcuni rappresentanti del Gruppo Hera, fa sapere che sta per essere completato il progetto Paride, il programma di ammodernamento ed efficientamento del sistema dell’illuminazione pubblica giuliese attuato con l’azienda emiliana. Si ricorda, in particolare, che le segnalazioni di eventuali guasti o malfunzionamenti di lampioni vanno inoltrate alla Hera Luce utilizzando il numero verde 800 498 616. Il servizio è gratuito ed è attivo 24 ore su 24. Se la risoluzione del problema non è urgente, si può compilare ed inoltrare un modulo scritto facilmente reperibile sul sito dell’ azienda. La stessa procedura seguono gli uffici comunali quando ricevono segnalazioni e richieste da parte dei cittadini.

“Utilizzare il numero verde di Hera è l’unica via per ovviare ad eventuali inconvenienti – conferma l’assessore Giampiero Di Candido – Il progetto Paride sta per essere completato ed uno dei passaggi finali, come è stato anticipato nel corso dell’ultimo incontro, sarà quello di apporre, su ogni elemento della pubblica illuminazione, un qr code. Basterà inquadrarlo con il cellulare e la segnalazione sarà automaticamente inoltrata, senza bisogno di ulteriori operazioni”.