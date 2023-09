Giulianova, esenzione o riduzione della Tari per le utenze domestiche

Per presentare l’attestazione Isee, ancora per quest’anno, c’è tempo fino al 31 Dicembre. Per ogni informazione è possibile utilizzare il numero verde

GIULIANOVA -Gli Uffici Comunali informano i contribuenti che il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2023, al fine di ottenere l’esenzione o le riduzioni previste per gli aventi diritto (nuclei familiari in cui è presente una persona portatrice di handicap beneficiaria della legge 104/92; nuclei con 5 o più occupanti o con un solo componente, ultraottantenne) è necessario presentare l’Attestazione Isee aggiornata ed in corso di validità, entro e non oltre il 30 Settembre anziché il 31 Dicembre.

Tuttavia, in fase di prima applicazione, è consentita la presentazione dell’attestazione Isee entro il 31 Dicembre 2023. Il mancato rispetto di quest’ultimo termine comporterà la decadenza del beneficio concesso.

Per ogni informazione è possibile utilizzare il numero verde 800714017 nei seguenti giorni: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 14:00; martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. L’Ufficio Tributi è inoltre contattabile all’ indirizzo e-mail tari@comune.giulianova.te.it.