Sieco Service Impavida Ortona – Yuasa Battery Grottazzolina 3-0: sintesi

ORTONA – Secondo allenamento congiunto e prima uscita per la Sieco Service Impavida Ortona, in quella che può definirsi la pre-season 2023/204, davanti al pubblico amico. Giornata di test per i padroni di casa e per i pari categoria della Yuasa Battery Grottazzolina che riabbraccia il nazionale Rasmus Breuning Nielsen dopo gli impegni con la nazionale danese agli ultimi europei.

Buon test per entrambe le formazioni con una Yuasa Battery Grottazzolina che si mette in mostra per una fase di difesa e ricezione in grandissima forma e con un opposto, Nielsen, inarrestabile. Per la Sieco Marshall, Cantagalli e Ferrato in evidenza.

Sintesi della gara

In una gara di test davanti al pubblico amico, la Sieco Service Impavida Ortona ha affrontato la Yuasa Battery Grottazzolina in un intenso allenamento congiunto. Nonostante la sconfitta nei primi tre set, la squadra di Coach Nunzio Lanci ha dimostrato grande spirito e determinazione, mettendo in luce il proprio potenziale contro una squadra, quella di Grotta, che di certo combatterà in campionato tra le prime della classe. Marshall, con 16 punti, e Cantagalli, con 21, sono stati i protagonisti per la Sieco, mostrando grande intesa con il palleggiatore Ferrato e guidando la squadra in molti momenti chiave. Nel quarto set extra, la Sieco ha mostrato una grande reazione, aggiudicandosi il set con un punteggio di 25-21. Dall’altra parte della rete, la Yuasa Battery Grottazzolina ha mostrato una solida preparazione atletica. Nielsen, tornato dagli impegni con la nazionale danese, è stato il giocatore chiave per gli ospiti, segnando 28 punti e dimostrandosi inarrestabile. Altri giocatori come Canella, con 10 punti, e Cattaneo, con 11, hanno anch’essi contribuito significativamente alla prestazione della squadra.

PRIMO SET – Subito errore di Vecchi che sbaglia il servizio 1-0. Invasione fischiata ai padroni di casa 1-1. Ace di Carella per Grotta 2-1. Mani-Fuori di Cantagalli 2-2. Invasione fischiata a Ferrato 3-4. A segno Bertoli 4-6. Cantagalli cerca le mani del muro, ma non le trova 9-5. Errore al servizio del palleggiatore Marchiani 6-9. Battono bene gli ospiti, la ricezione di Ortona traballa ed è facile il tap-in di Mitkov 8-12. Lanci si rifugia in time-out. Ci pensa Marshall, in diagonale, ad accorciare le distanze 10-13. Ace anche per Cantagalli 11-13. Ferrato si improvvisa schiacciatore e attacca la seconda 14-16. Il servizio float di Canella sorprende Ortona, punto regalato agli avversari 17-20. Lungo il servizio di Nielsen 18-21. Cantagalli schiaccia forte e il muro di Grotta sfiora 19-21. Marshall poi serve corto 19-22. Bella botta di Nielsen che impatta il muro per il mani-fuori del 21-24. Cantagalli stoppa Cattaneo 23-24. Nielsen schiaccia fuori, all’apparenza, ma c’è il tocco del muro e il primo set è per gli ospiti 23-25.

SECONDO SET. Sono gli ospiti a partire bene, subito avanti 0-3. Grotta trova una buona combinazione tra servizio e muro. Marshall segna il primo punto per i suoi 1-3. Ancora Marshall finta la botta e poi la appoggia. Nielsen prova il salvataggio di piede ma la palla va da tutt’altra parte, comunque meglio di un cross di Calabria 2-3. Ottima ricostruzione dei giocatori di Grotta che trasformano una situazione sfavorevole (recupero + attacco staccato) in un attacco dell’opposto che si conclude con un mani fuori 6-6. Cantagalli fermato a muro 6-9. Pipe di Marshall che chiude la perfetta intesa con Ferrato 7-9. Bertoli ammette il tocco a muro e la parallela di Cattaneo diventa buona 7-11. Troppo forte e stretta la palla attaccata da Cantagalli 8-11. Ace di Bertoli 9-11. Cattaneo forte contro il muro, la palla rimbalza fuori 9-12. Ferrato in gran forma serve una pipe a Bertoli, che non sbaglia 10-12. Mattei, primo tempo e punto del 10-13. Cantagalli tira lungo ma il muro tocca 12-14.

Il servizio di Grotta incoccia contro il nastro ma un riflesso di Ferrato tiene in gioco la palla, la Sieco ricostruisce bene 15-13. Nielsen sembra inarrestabile 13-17. Patriarca sbaglia il servizio 14-20. Fabi si accende a piazza un primo tempo che pizzica la linea esterna dei tre metri 16-21. Out il servizio di Bertoli. Marshall poi trova il punto del 17-22. Patriarca stoppa l’attacco di Grotta 19-23. Nielsen ne tira una delle sue anche da posizione scomoda, Ortona si schiera in difesa, senza alzare il muro, ma l’attacco è troppo forte per essere contenuto 19-24. Ferrato a muro annulla il primo set-point 20-24. Set conquistato poco dopo dall’attacco al centro di Mattei 20-25.

TERZO SET. Brava Grotta a ricostruire con Vecchi che finalizza 0-1. Marshall impatta male con la palla il suo attacco 1-3. Errore al servizio di Canella 2-4. Cantagalli trova l’incrocio delle righe 3-5. La stanchezza comincia a farsi sentire, errore di Patriarca dai nove metri 4-9. Ace di Fabi che con la complicità del nastro fa l’8-11. Patriarca ammette il tocco a muro 8-12. Nielsen 9-13. Benedicenti valuta bene l’appoggio in bagher di Nielsen, la palla finisce fuori di poco 13-15. Ancora Fabi che appoggia la palla nei tre metri sfruttando il gran palleggio di Ferrato che era saltato altissimo per impedire alla palla di andare nel campo avversario 15-17. Out il servizio di Vecchi 17-18. Marshall attacca forte, la difesa manda la palla sul soffitto 18-19. Ace di Cantagalli 19-19. Buon momento di Cantagalli che servito ottimamente da Ferrato schiaccia dalla seconda linea il mani-fuori del 20-19. Nielsen pareggia subito i conti 20-20. Ancora una ricostruzione per Grotta e Cattaneo trova il nuovo vantaggio 20-21. Del Vecchio trova la strada sbarrata 21-24. È il solito Nielsen a chiudere i conti con una bordata in diagonale.

QUARTO SET (Extra). Si gioca anche un quarto, extra set, così da testare più soluzioni. Patriarca vuole un tocco, ma l’arbitro non lo concede 1-2. Sulla rete il servizio di Mitkov 2-3. Broccatelli riceve in tuffo, Ferrato alza e Cantagalli mette a segno il 4-4. Tognoni intercetta una palla di ritorno e la trasforma in punto 5-5. Del Vecchio si prende il punto del 7-8. Lo stesso Del Vecchio, però, serve fuori poco dopo 7-9. Bravo Tognoni per il suo primo tempo ma bravo anche Ferrato 9-10. Muro di Cantagalli 10-11. Canella ferma Del Vecchio con un buon muro 11-14. Il siluro dai nove metri di Cantagalli vale il 14-14. Valzer di cambi nelle due squadre, è ora il giovane Edoardo Lanci a servire Patriarca per il 17-16. Tornano in campo Cantagalli e Ferrato, intanto il muro di Grottazzolina è efficace 18-18. Bertoli batte forte, Grotta non può giocare e Cantagalli la ributta dentro 18-22. Il servizio di Tognoni si ferma sul nastro, per poco la magia non riesce e il punto è per Grotta 21-23. È la Sieco ad aggiudicarsi il set extra grazie a Cantagalli 21-25.

Tabellino della partita

Sieco Service Impavida Ortona – Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (23/25 – 20/25 – 22/25 – 25/21 — Set Extra 25/21)

Durata Set: I: 23’

II: 26’

III: 27’

IV: (extra) 23’

Durata Incontro: 1 ora 39 minuti

Sieco Service Ortona: Fabi 4, Broccatelli (L), Bertoli 8, Benedicenti (L) 89% – 56% perfetta, Del Vecchio 3, Marshall 16, Patriarca 6, Cantagalli 21, Falcone , Tognoni 3, Donatelli, Ferrato 2, Di Giulio, Lanci E. Coach: Lanci N. Vice: Di Pietro L.

Aces: 5 – Errori Al Servizio: 18 – Muri punto: 9

Yuasa Battery Grottazzolina: Cubito 2, Vecchi 7, Luisetti, Canella 10, Matte 5i, Nielsen 28, Bellomo 1, Mitkov 4, Romiti , Fedrizzi, Marchiani, Romiti (L), Marchisio (L) 85% – 54 perfetta, Cattaneo 11. Coach: Ortenzi M. Vice: Minnoni M.

Aces: 2 – Errori Al Servizio: 20 – Muri – 7