Giulianova, Costantini e Albani in visita all’asilo Arcobaleno

Il Sindaco e la Vice Albani hanno portato giochi ai bambini. Ampliato il numero di bimbi che la struttura comunale può ospitare grazie all’assunzione di due nuove maestre

GIULIANOVA – Questa mattina il Sindaco Jwan Costantini e la Vice Lidia Albani hanno fatto visita alle maestre e ai bambini dell’asilo nido comunale “Arcobaleno”, in occasione della riapertura. In questo contesto di festa gli amministratori hanno regalato alla struttura alcuni giochi ludici e didattici donati da aziende del territorio.

Quest’anno l’asilo comunale ha potuto ospitare un maggior numero di bambini (per l’esattezza 7 in più rispetto agli altri anni per un totale di 32 bambini), grazie all’assunzione, che avverrà nei prossimi giorni, di due figure professionali in possesso della qualifica di assistente socio educativo.