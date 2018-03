Giulianova, Corso di Competenza Sportiva: il 15 marzo primo appuntamento

Ideato dalla Psicologa dello Sport Margherita Sassi, responsabile del Centro di Psicologia dello Sport di Pescara,si articolerà in 4 lezioni

GIULIANOVA (TE) – Giovedì 15 marzo 2018, nella Sala del Loggiato, sotto al Belvedere di Piazza della Libertà a Giulianova, si terrà il primo appuntamento del Corso di Competenza Sportiva ideato dalla Psicologa dello Sport Margherita Sassi, responsabile del Centro di Psicologia dello Sport di Pescara. Il percorso formativo ,giunto alla quinta edizione,è articolato in 4 lezioni, le altre date in programma sono il 22 e il 29 marzo e 5 aprile dalle 14.30 alle 17.30.

Il Corso – che è consigliato ai professionisti e agli studenti del settore sportivo e a coloro che vogliono integrarsi con questo settore tramite una migliore ed efficace competenza sportiva – può essere seguito sia nella sua interezza che con singole lezioni, a seconda delle preferenze personali.

Il Corso di Competenza Sportiva è strutturato in workshop, seminari, tirocini e interazioni con esperti del settore. Un format ampiamente collaudato che prende spunto dalla necessità di creare un network di professionisti capaci di mettere il fattore umano a favore del mondo sportivo. I corsi sono effetto di un’intuizione che risale al 2012 e per il primo anno, dopo un quadriennio interamente realizzato a Pescara, l’iniziativa si svolgerà a Giulianova. I corsi si basano sulla definizione europea dello sport e puntano all’integrazione tra sportivi e non sportivi, passando attraverso una rivalutazione della persona e della sua attitudine a pensare, parlare, immaginare, discutere, criticare lo sport, al fine di ridisegnare nuovi e promettenti scenari rivolti a un futuro cresibile. La curatrice del corso, Margherita Sassi, è infatti ideatrice del marchio “cresibilità”®, realizzato per caratterizzare lo sport, puntando sulla commistione misurata tra creatività, sensibilità e qualità.

Il corpo centrale della quinta edizione è l’Innovazione: la possibilità di spostare i limiti attuali dello sport, nel pieno rispetto della tradizione e di un repertorio presente in base a cui delineare e adattare nuove prospettive. In particolare, il primo appuntamento è dedicato alla presentazione del programma generale e alla definizione dei presupposti pratici e teorici con cui iniziare a esercitare la Competenza Sportiva. Docenti, professionisti e scrittori si alternano tra gli appuntamenti in calendario e in quattro pomeriggi a Giulianova prenderanno forma seminari, workshop, interazioni tra professionisti di oggi e di domani, con un occhio attento alla fase conclusiva durante cui progettare e condividere scenari futuri.

“Alle porte della quinta edizione del Corso – dichiara Margherita Sassi – sento di aver tracciato una strada percorribile, sia che si parli di formazione che di applicazione. Allo sport serve una base solida, che poggi su una competenza e una sensibilità in grado di garantire ogni forma di specializzazione possibile; e perché si possa raggiungere un simile traguardo, bisogna creare collegamenti dentro e fuori le persone, stimolando l’attenzione necessaria per dirigere la consapevolezza di ciascuno. Il gioco, l’abilità di fare squadra e l’empatia sono solo alcuni degli argomenti del Corso di Competenza Sportiva, un’attività durante la quale la gestione delle emozioni e dei pensieri sono il miglior viatico per un processo d’integrazione da intraprendere in vista di un paradigma, quello della cresibilità®, ancora da scoprire”.

Per ulteriori informazioni: www.cpspescara.it; corsi@cpspescara.it; Ufficio: 085 297338; WhatsApp 338 3815371.

Il Corso di Competenza Sportiva, inoltre, rientra tra le opportunità di approfondimento previste dall’Università dell’Aquila per gli studenti di Scienze Motorie.