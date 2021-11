Giulianova, Coronavirus: esito screening scolastico

Allo screening scolastico gratuito promosso dal Comune di Giulianova, domenica, hanno risposto in 367 su una platea di circa 2200 persone. Nessun positivo individuato

GIULIANOVA – Nessun risultato positivo, nei test rapidi effettuati per l’intera giornata di domenica al Palacastrum di via Treviso a Giulianova . Allo screening gratuito anti Covid predisposto dall’ Amministrazione comunale e rivolto ad alunni, docenti e personale delle scuole Elementari e Medie di Giulianova, nonché agli operatori dei Nidi e delle Scuole dell’ Infanzia, hanno aderito in 367 su una platea di oltre 2200 unità. La percentuale delle persone sottoposte a tampone si attesta pertanto sul 15% circa. L’ Amministrazione comunale, a fronte di una pandemia che non accenna ad arretrare e fermamente convinta della validità e della necessità delle misure di contenimento e prevenzione, aveva messo in campo un consistente numero di persone e attrezzature. In due distinte strutture, erano disponibili circa 50 persone, tra medici, paramedici, amministrativi e volontari di Croce Rossa e Protezione civile, operativi anche nel pomeriggio di sabato. Domenica, la presenza e l’impegno sono stati di dodici ore, senza interruzione.

“ Voglio ringraziare tutti – ha commentato il Vicesindaco Lidia Albani – Per “tutti” intendo i volontari delle associazioni, i medici, gli operatori sanitari, e quanti hanno dato liberamente il loro contributo. Siamo riconoscenti agli uffici comunali e agli operai che in poche ore hanno reso possibile l’organizzazione logistica dello screening. Siamo e restiamo fiduciosi nelle misure di monitoraggio e prevenzione, sicuri che, insieme ai vaccini, al distanziamento e all’uso delle mascherine, i test diagnostici costituiscano l’unico strumento efficace per poter almeno intravedere l’atteso ritorno alla normalità”.