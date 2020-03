Giulianova, controlli alla stazione anche nelle ore notturne

Volontari e Forze dell’Ordine sono al lavoro per individuare i passeggieri provenienti dalle zone rosse

GIULIANOVA – Controlli in corso alla stazione ferroviaria di Giulianova con il lavoro dei volontari di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana, insieme a Polizia Ferroviaria ed al personale sanitario sui treni in arrivo, con l’obiettivo di individuare i passeggieri provenienti dalla Lombardia e dalle 14 province isolate e di invitarli alla quarantena obbligatoria, come previsto dall’Ordinanza regionale firmata in mattinata dal Presidente della Regione Marco Marsilio.

“I controlli continueranno per tutto il pomeriggio ed anche nelle ore notturne la stazione resterà presidiata da forze dell’ordine e volontari – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – che raccoglieranno le generalità dei passeggieri che arrivano in stazione e consegneranno loro il decalogo, i numeri d’emergenza delle Asl ed il testo dell’ordinanza regionale con cui Marsilio ha disposto la quarantena obbligatoria per chi giunge dalla Lombardia e dalle 14 province elencate nel Dpcm 8 marzo 2020”.