Giulianova, Consiglio Comunale: l’ordine del giorno del 15 giugno

GIULIANOVA – É convocato il Consiglio Comunale per lunedì 15 giugno 2020, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Giulianova (Corso Garibaldi, 109). In osservanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare gli assembramenti, causa emergenza Coronavirus, la seduta si volgerà a “Porte Chiuse”, per discutere il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta del 12/05/2020; Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Cittadino Governante, avente per oggetto “Rassegna itinerante di cinema all’aperto durante la stagione estiva”; Ratifica variazione di bilancio disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 dell’ 08/05/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; Comunicazione al Consiglio Comunale del prelievo al fondo di riserva ordinario con delibera di Giunta n. 76 del 15/05/2020; Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000); Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU 2020 – Approvazione; Acconto IMU 2020 – Determinazione; Surroga del consigliere Paesani Simone dimissionario, modificazione della composizione delle Commissioni consiliari; Delibera di C.C. n. 18 del 17/07/2019 con oggetto : Nomina rappresentanti del Consiglio Unione dei Comuni “TERRE DEL SOLE”, sostituzione Consigliere dimissionario.

La pubblicità della seduta consiliare sarà garantita dalla diretta streaming sul portale web del Comune di Giulianova e relativa registrazione. Tutti i partecipanti al Consiglio Comunale sono invitati a rispettare le distanze di sicurezza e ad indossare la mascherina. Qualora la seduta andasse deserta, la seconda rimane convocata il 16 giugno 2020, alle ore 20.00.