Giulianova, Consiglio comunale: l’odg del 13 settembre

GIULIANOVA – In osservanza delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare gli assembramenti, causa emergenza Coronavirus, viene convocato il Consiglio Comunale per il giorno 13 Settembre 2021 alle ore 17:00, presso l’aula consiliare, a porte chiuse, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute del 29/07/ 2021

2. Comunicazione al Consiglio Comunale del prelievo al fondo di riserva ordinario con

delibera di Giunta n.122 del 30/08/2021

3. Approvazione piano di risanamento della Società in house Giulianova Patrimonio

4. Regolamento comunale per la gestione e manutenzione del verde pubblico su aree di

proprietà comunale – Proposta di variazione.

La pubblicità della seduta consiliare sarà garantita dalla diretta streaming e relativa registrazione. Qualora andasse deserta, la seduta rimane convocata per il 14/09/2021 alle ore 20:30.