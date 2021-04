Giulianova, buoni spesa: disponibile il quinto elenco dei beneficiari

GIULIANOVA – Con determina dirigenziale è stato approvato il quinto elenco dei nuclei familiari giuliesi in difficoltà economiche, gravate dalla emergenza sanitaria Covid-19, che potranno beneficiare dei Buoni spesa, come stabilito dall’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Capo di Dipartimento di Protezione Civile.

I nuovi beneficiari sono 284, di cui 43 in carico ai servizi sociali dell’Ente e 241 da nuclei aventi diritto che hanno presentato istanza, per un valore in Buoni spesa di 76.700,00 euro.

Le famiglie assegnatarie verranno contattate telefonicamente.

I buoni potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali giuliesi convenzionati con il Comune di Giulianova.

“Siamo al quinto elenco di nuclei familiari beneficiari dei nuovi buoni spesa – dichiara la vice sindaco ed assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani – come sempre esprimo gratitudine nei confronti degli uffici comunali che si sono prodigati nell’approvazione dei nuovi elenchi ed i volontari che si occuperanno della consegna alle famiglie. Un altro piccolo contributo a sostegno di quelle famiglie giuliesi che stanno fronteggiando, a fatica, il lungo periodo emergenziale”.