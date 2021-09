Giulianova Basket 2021/2022, presentazione oggi in sala consiliare

Il Sindaco Jwan Costantini: “Nessuna fantomatica cordata. Nella società solo persone che vogliono impegnarsi per promuovere e diffondere la cultura sportiva a Giulianova”.

GIULIANOVA – La società “Giulianova Basket”, nel suo rinnovato assetto dirigenziale, ha presentato questa mattina, in sala consiliare, la stagione agonistica 2021-2022, che prenderà le mosse domenica prossima, al Palacastrum. Erano presenti alla conferenza stampa il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, il Presidente della società Luca Gentile, il Vicepresidente Gianluca Carradori, il team manager Nicola Sacripante, il consigliere d’ amministrazione Peppino Marozzi, il coach Massimo Domizioli, il capitano della squadra Gianluca Di Carmine.

“Non mi piace parlare di una società “nuova” – ha detto il Presidente Gentile – Si tratta infatti di una realtà che esiste da anni e che, nel tempo, ha reso possibile l’eccezionale traguardo dell’iscrizione, per il nono anno, al Campionato di B. Nel segno della continuità, dunque, ci impegniamo per conservare il titolo e crescere sotto tutti i punti di vista. Fondamentale, però, resta l’ambizione di ricucire lo strappo emotivo con la cittadinanza, dopo un campionato disputato ad Atri. Quest’anno saremo di casa al Palacastrum, con la convinzione di poter riaccendere, tra i giovani, nelle famiglie, in tutti, la passione per lo sport ed i tiri a canestro”.

Il team manager Sacripante ha sottolineato pregi, obiettivi e primati del basket giuliese. “La nostra- ha esordito- è la società più longeva, in Abruzzo, in quanto a presenza nei campionati nazionali. Abbiamo insistito e resistito perché il titolo non andasse altrove. Solo così possiamo aspirare adesso a traguardi superiori, auspicando, tra le altre cose, il graduale miglioramento del Palacastrum promesso dall’amministrazione”.

Il coach Domizioli ha introdotto la partita di domenica contro il Civitanova e rinnovato la fiducia nei confronti di un gruppo societario fatto di “brave persone”, ovvero di “persone brave” a fare ciascuno il suo, in campo, a bordo campo e nella dirigenza. L’imprenditore Peppino Marozzi ha dato l’ in bocca al lupo e rinnovato la propria disponibilità. Il capitano Di Carmine ha spiegato i motivi del suo rimanere, soddisfatto di poter essere protagonista non solo sotto canestro ma anche nell’atteso ritorno alla normalità, dopo la pandemia. Il Vicepresidente Carradori ha assicurato che la dirigenza non avrà un ruolo di facciata. La sua sarà una presenza tangibile, continua, rassicurante.

“E’ anche grazie a realtà come questa – ha affermato il Sindaco Jwan Costantini- che Giulianova può sentirsi davvero “Città dello Sport, del Turismo e della Cultura”, come recita lo slogan che presto la promuoverà sul territorio nazionale. In questa società ci sono persone che vogliono semplicemente spendersi per promuovere lo sport a Giulianova. Nessuna fantomatica cordata: solo imprenditori, professionisti, cittadini, determinati a tenere accesa la passione per il basket e che l’amministrazione comunale non può non supportare, come sta facendo con le numerose associazioni operanti in città. Per la prima volta, dopo anni, le palestre scolastiche sono in ordine, a disposizione dei gruppi sportivi e perfettamente in grado di decongestionare il Palacastrum, conteso da sempre da un’utenza numerosa. L’ improvvisazione non serve. La nostra, come è necessario che sia, è una visione. Solo grazie a questa capacità di prospettiva, guardiamo al 2029 con la certezza di poter dare, entro sette, otto anni, una risposta adeguata ad una cultura sportiva che ha i numeri per crescere e diventare determinante nella vita della città e nel quotidiano di molti”.