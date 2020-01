Giulianova, bando di gara riscossione tributi: le precisazioni del Comune

Il Sindaco Costantini rassicura la Filcams Cgil e i lavoratori: “Il Comune di Giulianova ha previsto l’inserimento della clausola sociale”

GIULIANOVA – In risposta al comunicato stampa, diffuso nella giornata di ieri dalla Filcams Cgil di Teramo, in merito all’inserimento delle clausole sociali nel bando per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione coattiva imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, Cosap e correlata Tari e del servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, approvato nell’ultimo Consiglio Comunale, interviene il Sindaco Jwan Costntini al fine di rassicurare i lavoratori.

“Ci tengo ad informare la Filcams Cgil ed i lavoratori che nel bando, che verrà pubblicato a breve, il Comune di Giulianova ha correttamente previsto l’inserimento della clausola sociale – dichiara il primo cittadino – una scelta di assoluta necessità a garanzia del lavoratore, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”.