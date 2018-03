Giulianova: bandi ed avvisi in scadenza. Dai lavori per la nuova caserma dei Carabinieri alle manifestazioni estive

GIULIANOVA (TE) – Sono due i bandi di gara in scadenza, ambedue visionabili sul sito istituzionale (www.comune.giulianova.te.it), sezione “Bandi di gara in scadenza”.

Il primo, con scadenza 10 aprile, riguarda i lavori di realizzazione per la nuova caserma dei Carabinieri, 1° lotto funzionale.

Il secondo, con scadenza 11 aprile, è riferito agli interventi per l’adeguamento sismico dell’asilo nido “Le Coccinelle”.

E’ fissata per il 4 aprile la data di scadenza per la consegna della domanda di candidatura ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il triennio 2018-2021.

Il 6 aprile è invece l’ultimo giorno per le istanze relative alle manifestazioni estive che possono essere presentate da associazioni, società, enti, imprese, fondazioni, consorzi anche temporanei e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private.

Ogni utile indicazione sempre sul sito istituzionale, sezione “Concorsi ed avvisi”.