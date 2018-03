Musei statali gratuiti a Pasqua, le iniziative in Abruzzo

L’AQUILA – Scorrono le belle immagini di gladiatori, fibule, dee madri, templi e castelli, abbazie e basiliche. É un grand’angolo sui beni, preziosi e magnifici, di un Abruzzo culturale nello speciale di D’Abruzzo, atomi di bellezza sbaragliati sul tavolo del tempo. Lì, in quelle foto, l’Abbazia di San Giovanni in Venere guarda l’Adriatico, così come le terre di questo Appennino tendono verso il mare, e si muovono per congiungersi ad esso.

É la storia sismica di questo territorio raccontato in un diario cinematografico nel IX anniversario del terremoto dell’Aquila, con lirica e ironia. Ma aprile è Pasqua e la Madonna corre, scappa in piazza a Sulmona, in un turbinio di speranza e vita. La Resurrezione. E ancora musei aperti a Pasqua e Pasquetta, belle le aperture straordinarie il giovedì sera a Chieti per intercettare un pubblico giovane, le visite tematiche, i Balli d’Amore a Pescara mentre le nostre opere, gli arredi scultorei di epoca altomedievale, un unicum per dimensioni ed integrità, espressioni del genius loci, escono, partono e vanno in mostra. É la grande mostra “Restituzioni” nella Reggia Venaria di Torino

Pasqua 1 aprile ingresso gratuito in tutti i musei statali

Di seguito andiamo a vedere per ogni provincia quali Musei hanno aderito all’iniziativa di Domenica al Museo per il giorno di Pasqua, domenica 1 aprile 2018.