Emiliano Di Matteo responsabile dell’Associazione Ambiente e/è Vita Onlus per la Provincia di Teramo

TERAMO – “D’intesa con il coordinatore regionale Patrizio Schiazza ed in vista della prossima stagione congressuale, ho incaricato l’avv. Emiliano Di Matteo di coordinare le attività associative di Ambiente e/è Vita Onlus nella Provincia di Teramo”– dichiara il Presidente Nazionale avv. Benigno D’Orazio.

Emiliano Di Matteo, 46 anni, nativo e residente in Ancarano, è stato Sindaco del suo Comune, Presidente della Unione dei Comuni della Val Vibrata, Consigliere Regionale.

E’ stato altresì coordinatore regionale dell’Asi (Associazioni sportive italiane) e componente del Cda dell’ area marina protetta Torre Cerrano negli anni di Presidenza dell’Avv. D’Orazio.

“Sono legato da vera amicizia con Emiliano da quasi venti anni ed ho avuto modo di apprezzarne il profondo attaccamento ai valori dello Sport e dell’Ambiente, connubio che caratterizza la nostra associazione convenzionalmente legata all’Asi del Senatore Claudio Barbaro. Sono convinto che Emiliano Di Matteo farà molto bene e contribuirà alla crescita complessiva della nostra associazione, soprattutto in Provincia di Teramo”- conclude il Presidente D’Orazio.

“Nel ringraziare il Presidente ed il coordinatore regionale per la fiducia accordatami– dichiara Di Matteo-, intendo attivarmi da subito per contribuire al rilancio della mia Provincia in chiave di sviluppo sostenibile e per superare le irrisolte criticità ambientali. Ovviamente punto anche ad un radicamento sempre maggiore della nostra associazione che sarà presente in tutti i comuni del teramano.”