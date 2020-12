Giulianova, Babbo Natale all’ingresso delle scuole dell’Annunziata

GIULIANOVA – Lunedì mattina quattro Babbo Natale sono arrivati all’Annunziata ed hanno accolto i bambini all’ingresso delle scuole del quartiere.

I Babbo Natale hanno regalato sorrisi e caramelle ai bimbi della scuola elementare di vai Simoncini, della scuola media in via Di Vittorio e della materna in via Mattarella.

Successivamente è stata la volta del mercato rionale settimanale delle erbe in via Di Vittorio.

Un’altra sorpresa ci sarà mercoledì 23 dalle 17.00 quando le vie del Quartiere saranno allietate dall’arrivo di due zampognari.