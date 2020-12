Campagna di screening anti Covid-19 conclusa a Giulianova: il report

Il sindaco di Giulianova e l’Amministrazione comunale ringraziano tutti i sanitari, volontari e dipendenti comunali che, senza esitare, si sono messi a disposizione della comunità

GIULIANOVA – Si è conclusa la campagna di screening anti Covid-19, promossa dalla Regione Abruzzo, che ha visto la città Giulianova coinvolta nei giorni venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dicembre con quattro postazioni ed una clinica mobile.

Sono stati 4006 i test rapidi effettuati, che hanno permesso di individuare 4 persone positive al virus.

Un ringraziamento da parte del Sindaco Jwan Costantini e di tutta l’Amministrazione comunale ai sanitari, ai volontari e ai dipendenti comunali che, senza esitare, si sono messi a disposizione della comunità e ci hanno permesso di organizzare al meglio le postazioni e le operazioni di prelievo.

L’Amministrazione ringrazia anche l’Ufficio Tecnico e quello dei Servizi di sviluppo sistemi informativi per la transizione digitale per il supporto tecnico, gli operai comunali e la Ecotedi per il servizio di raccolta rifiuti straordinario.

Un grazie anche a tutti i cittadini che hanno deciso di cogliere questa occasione importante, con senso di responsabilità ed altruismo, dando il loro contributo alla prevenzione e alla battaglia contro il Covid-19.

