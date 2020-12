Gregorio Gregori, eletto il nuovo Presidente della FIB Abruzzo

Il neo presidente: “Speriamo si possa tornare quanto prima ad una normalità che ci consenta di raggiungere serenamente i nostri traguardi”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Gregorio Gregori, ex consigliere federale, è il nuovo Presidente della FIB Abruzzo, eletto con 272 voti totali nel corso dell’Assemblea Elettiva Regionale tenutasi nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre 2020 al Palazzo Polifunzionale del Comune di Pineto in provincia di Teramo.

Con il neo-presidente Gregori, già alla guida del Comitato regionale abruzzese in qualità di Commissario nell’ultimo anno e mezzo, sono stati eletti: Pio Alleva, Fabrizio D’Agresta e Gabriele Palantrani in quota Affiliati; Gianna Concetta D’Alto e Mirko Vinciguerra in quota Atleti; Domenico Sposetti in quota Tecnici.

Come avvenuto nel corso delle altre Assemblee Elettive Regionali, è intervenuto, in via telematica, il presidente federale Marco Giunio De Sanctis, che ha sottolineato come “Gregori, insieme al suo staff, abbia già portato avanti un grande lavoro da Commissario, cercando di ascoltare tutto il territorio”.

“Sono sicuro che, col nuovo Comitato Regionale, contribuirà a far tornare l’Abruzzo al posto che merita nello scenario nazionale – le parole del presidente De Sanctis – Questa regione è una terra forte e tenace; io ne so qualcosa, visto che ho sangue abruzzese. Esser riusciti a svolgere l’Assemblea Elettiva è un vantaggio per proseguire nel cammino già intrapreso dal neo-presidente”.

“Chiudiamo un 2020 terribile sotto tutti i punti di vista – ha rimarcato Marco Giunio De Sanctis ai dirigenti societari abruzzesi – Ma la FIB è un’organizzazione abituata ai sacrifici e sono certo che, terminata l’emergenza sanitaria e forti di una profonda riflessione, torneremo nel pieno delle nostre attività. Per far ciò, però, sarà indispensabile un’unione di intenti, con la quale potremo raggiungere gli obiettivi più ambiziosi”.

“Comprendo cosa provino le società sportive, alle quali noi siamo andati incontro e continueremo a farlo, perché insieme possiamo pensare al futuro. Anche con l’ultimo DPCM, anche se non è stato compreso, abbiamo allargato il più possibile la platea di atleti e giocatori che possono allenarsi e così continueremo a fare anche con i prossimi provvedimenti governativi, perché ritengo che sia importante poter continuare a praticare lo sport”, il saluto di De Sanctis alla platea elettiva abruzzese.

“Ringrazio i presidenti di società per questa conferma di fiducia, dopo l’esperienza che condividiamo ormai da oltre un anno – ha dichiarato il neo-presidente della FIB Abruzzo, Gregorio Gregori – Vogliamo far tornare l’Abruzzo a recitare quel ruolo da protagonista nel mondo boccistico nazionale. Per questo ambizioso obiettivo occorrerà proseguire sulla strada già intrapresa da inizio commissariamento, in modo da poter crescere in tutti i settori, sviluppando la formazione di tecnici, arbitri e dirigenti, così come l’attività giovanile, femminile e paralimpica”.

“L’intento – prosegue Gregori – è quello di far crescere i nostri giovani dirigenti per un ricambio generazionale senza traumi e, soprattutto, nel rispetto degli obiettivi federali. Speriamo si possa tornare quanto prima ad una normalità che ci consenta di raggiungere serenamente i nostri traguardi, nonché dare uno stimolo di crescita alle nostre società organizzando delle manifestazioni importanti, anche di carattere nazionale o internazionale”.

“Ringrazio il presidente federale per l’intervento nel corso dell’Assemblea Elettiva Regionale – ha concluso Gregorio Gregori – e tutti coloro che hanno partecipato al voto e chi ha lavorato nelle ultime settimane, senza lasciare nulla al caso, per l’appuntamento elettorale”.