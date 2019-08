Giulianova, al via i lavori per lo sfalcio dell’erba in via Cupa

Previsti per settembre interventi di asfaltatura. Previsti lavori anche per le vie Per Mosciano, Falgioni e Montello

GIULIANOVA – Nella mattinata di ieri sono iniziati i lavori per lo sfalcio dell’erba in via Cupa ad opera della Provincia di Teramo. Tale intervento è stato prontamente accolto dall’ente territoriale dopo le numerose segnalazioni dei cittadini al Comune di Giulianova. Inoltre, il sindaco Jwan Costantini anticipa che “in seguito ad un incontro con il presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura, sia per via Cupa che via Per Mosciano sono previsti lavori di asfaltatura nel mese di settembre poiché già inserite nel piano asfalti provinciale. Questi interventi si aggiungeranno ad altri contenuti nel piano asfalti del Comune di Giulianova che prevede lavori che riguarderanno strade di collegamento importanti quali via Falgioni e via Montello, che ad oggi versano in condizioni disastrose”.

Foto mostra i lavori di sfalcio dell’erba via Cupa