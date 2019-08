XXI Coppa Mario Belardinelli, ecco chi ha vinto

Il sindaco Caruso: “Manifestazioni che non sono soltanto momenti di gioia e condivisione, ma sono fondamentali per sviluppare le competenze dei giovani“

CASTEL DI SANGRO – È il Lazio la vincitrice della XXI Coppa Mario Belardinelli, che con il punteggio di 4 ad 1 batte in finale le Marche. Sarà invece la Sardegna che, essendosi classificata al 16° posto, nel 2020 dovrà giocarsi la qualificazione con Calabria, Basilicata, Bolzano e Valle D’Aosta. Presenti durante la premiazione nella mattinata di venerdì, nella suggestiva cornice del centro estivo di Castel di Sangro, il sindaco Angelo Caruso, il consigliere federale Donato Calabrese, il direttore dell’istituto di formazione Roberto Lombardi Michelangelo Dell’Edera, i presidenti dei comitati regionali FIT di Abruzzo, Marche e Umbria Luciano Ginestra, Emiliano Guzzo e Roberto Carraresi, i tecnici federali Paolo Girella e Thomas Tenconi il programmatore dei centri estivi Francesco Donatacci e il programmatore del centro estivo FIT di Castel di Sangro Vittorio Di Quinzio.

Sono stati 46 gli incontri disputati per un totale di 322 partite e 220 gli atleti impegnati tra qualificazioni e tabellone principale seguiti da 40 maestri capitani. Il capitano della squadra vincitrice ha affermato che “è l’impegno, la fatica per tutti i macht disputati, il vedere sorridere il bambino anche se la partita è andata male, perché comunque ha giocato contro un avversario con cui, nella bellissima cornice di questa meravigliosa manifestazione ha fatto amicizia è questo il vero valore aggiunto al di là della vittoria”.

Un atleta dalla Sardegna invece “è andata male, ma il maestro mi ha spiegato che il prossimo anno arriveremo tre giorni prima per disputare le qualificazioni, quindi ci alleneremo sempre di più per rimanere una settimana alla Belardinelli, anzi bellissimo, no una settimana dieci giorni, perché e certo nel 2020 sicuro ci qualificheremo”.

Il sindaco della città di Castel di Sangro Angelo Caruso ha commentato “Per la nostra cittadina è stato un onore ospitare la XXI Coppa Mario Belardinelli, questa è solo una delle manifestazioni che dobbiamo e vogliamo sostenere e potenziare. Manifestazioni che non sono soltanto momenti di gioia e condivisione, ma sono fondamentali per sviluppare le competenze dei giovani. Inoltre in questo modo, anno dopo anno, la Federtennis ci riconosce il merito di avere un’impiantistica sportiva di massimo livello, curata, ampliata e arricchita continuamente. Nel corso degli anni Castel di Sangro è riuscita ad imporsi nel mondo del tennis quale tappa fissa di giovani e giovanissimi atleti. Sede del centro estivo FIT più grande d’Italia, dal 1978 ha ospitato campus estivi, l’annuale torneo KinderSport e in ultimo, ma solo cronologicamente, l’assegnazione del campionato internazionale Tennis World Schools Championship. Sono questi i momenti che assumono grande rilevanza per dare impulso al rilancio delle comunità delle aree interne, ma anche l’opportunità per dimostrare la validità della scelta di località minori rispetto ad altre aree metropolitane”.

La classifica vede in testa la regione Lazio e a seguire: Marche, Sicilia, Lombardia, Toscana, Umbria, Campania, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Abruzzo/Molise, Trento, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.