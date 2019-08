Vincenzo Olivieri con “6 volte 10” all’Aurum di Pescara

Il 7 agosto appuntamento con il divertimento nel giorno del suo compleanno. Un viaggio nella sua vita personale e professionale

PESCARA – Mercoledì 7 agosto alle 21 appuntamento con il divertimento all’Aurum di Pescara. Il comico Vincenzo Olivieri, in occasione del suo compleanno, mette in scena lo spettacolo “6 volte 10”. Data unica per uno show studiato per l’occasione dove in compagnia di amici e ospiti farà rivivere il suo percorso di vita personale e professionale dagli albori (anni 60) fino alle sue ultime novità. Un mix che si annuncia speciale tutto in una notte: ironia, musica, comicità, video, improvvisazione.

Così annuncia il suo evento sui social: “Un compleanno che ricorderò per tutta la vita e che passerò con gli amici di sempre, con coloro che mi hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio personale e professionale. Aspetto tutti per uno spettacolo unico e non ripetibile!!! Un abbraccio forte anche a tutti quelli che non potranno esserci. Con immensa emozione GRAZIE“.

Partecipando a questo evento si contribuisce al progetto “SuperDoc” della Onlus Hope ‘n Art. Si può acquistare il biglietto per la serata presso il circuito di Ciaotickets. Il posto è unico e include una consumazione, prezzo 25 euro.