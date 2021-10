Giuliano Lombardi è il nuovo presidente del Lions Club Pescara Host

PESCARA – Passaggio del martelletto al Lions club Pescara Host. Il 1° ottobre sera, si è svolta la cerimonia per il passaggio di consegne tra il presidente uscente, Vittorio Gervasi, direttore della Cassa Edile di Pescara e Giuliano Lombardi, già primario dell’unità di Pediatria dell’ospedale Santo Spirito di Pescara che guiderà il club per l’anno sociale 2021-2022.

L’insediamento si è svolto alla presenza del prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, del sindaco Carlo Masci e di Franco Saporetti, governatore del distretto Lions 108A.

“Questa serata – ha detto il neo presidente nel discorso di apertura dell’annata – assume un significato profondo perché segna un ritorno alle nostre attività sociali in presenza. Uno dei primi obiettivi è di lavorare insieme per acquisire nuovi soci, per un rinnovo virtuoso nella continuità. I service, che consistono nel mettere a disposizione di chi è nella condizione di bisogno la nostra opera e la nostra vicinanza attiva e concreta, saranno la nostra mission. Sicuramente andremo a riconfermare progetti consolidati come il premio Guido Alberto Scoponi, il Poster per la Pace, il service per Wolisso, il progetto Martina, la Fattoria del Sorriso e l’Orto sociale e i defibrillatori con postazioni lungo la riviera. Poi ci saranno delle novità – anticipa Lombardi-. Un Gesto per Marianna che sarà una raccolta fondi per acquistare per questa ragazza abruzzese di 14 anni con una grave disabilità un mezzo speciale che possa garantire di raggiungere la scuola superiore. E poi La scuola in Pediatria, attraverso l’acquisto di arredi che doneremo all’ospedale, per renderla efficiente e meglio operativa”, ha concluso Lombardi.