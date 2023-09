Gite fuori porta in Abruzzo: 5 idee per il weekend del 16-17 settembre 2023

Le nostre proposte per trascorrere qualche ora all’aria aperta, immersi nella natura, nel weekend del 16-17 settembre 2023

REGIONE – Terzo weekend di settembre con il meteo che promette tempo stabile e assolato con temperature più miti. Ecco i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare in Abruzzo in questo fine settimana di fine estate.

Sabato 16 settembre

Nordic walking nell’Area marina protetta “Torre del Cerrano”

Partendo dalla stazione di Pineto e, percorrendo tratti tra pineta, arenile e ciclo-via, si andrà alla scoperta di questo meraviglioso luogo che ancora ricorda i vecchi paesaggi tipici della costa adriatica da Martinsicuro fino ad Ortona nord. Si arriverà così ai piedi della maestosa Torre del Cerrano, dove ha sede un museo del mare, e si attraverserà il giardino mediterraneo prima di ritornare indietro per la stessa strada. Per informazioni e iscrizioni: tel. 085.9808009

Notturna nelle Gole di Fara San Martino

Entrare nelle strette Gole di Fara San Martino è come arrivare al cuore e all’anima della montagna madre, la Maiella. E’ un luogo di una bellezza incredibile e le suggestive pareti di roccia altissime, accompagneranno per gran parte del nostro percorso.

Dopo aver indossato il caschetto, consigliatissimo per questa escursione, si inizierà un percorso adatto a tutti dove le pareti rocciose quasi si sfiorano ed allargando le braccia si avrà modo di toccarle entrambe. Informazioni ed iscrizioni al seguente link: https://bit.ly/NotturnaNellaPetraDAbruzzo

Domenica 17 settembre

L’Eremo di San Giovanni all’Orfento

L’Escursione fino all’eremo di San Giovanni da Decontra è sicuramente una delle più panoramiche e belle tra le esperienze che si possono provare nel parco Nazionale della Maiella.

Partendo dal borgo di Decontra si salirà attraverso praterie fiorite. Lo sguardo potrà spaziare dalle cine della Maiella e del Morrone, fino al Gran Sasso e al mare. Giunti al Pianagrande si scenderà nel bosco fino a raggiungere l’eremo di San Giovanni.. Il ritorno avverrà per lo stesso sentiero dell’andata. per informazioni e iscrizioni: tel. 085922343.

Cascate e avventura sul fiume Alento

Il percorso inizia di fronte alla meravigliosa Abbazia di San Liberatore a Maiella dove, percorrendo pochi metri, ci si trova nel trionfo della Natura in un ambiente altamente suggestivo immersi in una vegetazione rigogliosa, costellato da cascatelle, ponticelli, pozze d’acqua con colori paradisiaci, forre erose dall’acqua e la traccia antica dell’uomo con le misteriose ed affascinanti Tombe rupestri. Escursione ideale nel Parco Nazionale della Maiella per rigenerare il corpo e la mente su sentiero semplice ed adatto a tutti accompagnati dal dolce fregore della fresca acqua di montagna. https://www.majellando.it/it/experience/escursioni-bimbi-abbazia-e-fiume-sulla-majella-in-abruzzo_573

Trekking alle gole, sorgenti e Borgo di Castrovalva

Escursione ad anello lungo il sentiero geologico. Dopo aver visitato l’oasi delle sorgenti Cavuto con il suo giardino botanico, ci si inoltrerà nelle splendide Gole del Sagittario, percorrendo il Sentiero Geologico. Sentiero particolarmente suggestivo e affascinante, con alte pareti rocciose, di particolare interesse sia faunistico che floreale Informazioni ed iscrizioni al seguente link: https://bit.ly/GoleSorgentieBorgoinAbruzzo

Il Rifugio La Vecchia tra cervi e camosci

Una bellissima e piacevole escursione che condurrà alla scoperta degli ambienti incontaminati e dal sapore quasi fiabesco del massiccio del Sirente.

Partendo dall’incantevole borgo di Rovere e con un comodo sentiero si raggiungerà l’incantevole Rifugio La Vecchia a Colle di Mandra Murata, da cui si godràdi una panoramica visuale sulla spettacolare cresta rocciosa del Sirente, regno delle maestose aquile reali, dei grifoni e dei meravigliosi camosci appenninici. Ma in questo periodo i cervi sono la vera attrazione che con i loro profondi bramiti, annunciano a tutti la loro presenza in gruppi numerosi. tel: 085.9808009