L’organizzazione ha comunicato che sembrano cambiati alcuni scenari che purtroppo non rendono possibile lo svolgimento dell’evento

VILLETTA BARREA – Riceviamo e pubblichiamo la nota pervenuta in merito alla manifestazione “Giro nel Parco” che si sarebbe dovuta svolgere il prossimo 26 giugno. “Siamo immensamente spiacenti di comunicare che, a seguito dell’incontro con il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e con la Prefettura de l’Aquila tenutosi online ieri 22 giugno 2022, non ravvisiamo i presupposti per condurre a termine l’organizzazione della nostra manifestazione. – così si legge nella nota- Dopo sei edizioni felicemente portate a termine con soddisfazione di tutti i partecipanti, dell’amministrazione di Villetta Barrea e delle altre Autorità preposte, sembrano cambiati alcuni scenari che purtroppo non rendono possibile il cammino che abbiamo condiviso in questi anni. Approfittiamo per ringraziare i nostri main sponsor Officine Mattio, Azienda Agricola Graziani e Genesi Solutions, i nostri partner Pissei, PowerBar e Why Sport, e naturalmente tutti coloro che si sono iscritti (che verranno rimborsati al più presto) dandoci la loro fiducia, e tutte le persone che con il loro lavoro e la loro passione hanno contribuito affinché questo ‘sogno’ continuasse”.