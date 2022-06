Abruzzo, arriva “Swimmy”, l’airbnb per condividere la piscina di casa

In Abruzzo, Swimmy è presente con 2 piscine private. La piscina si trova nel giardino di Villa Magia d’Estate in Bugnara

L’estate è finalmente alle porte: perché dunque aspettare l’apertura ufficiale delle piscine e doverle condividere con sconosciuti, quando oggi è possibile noleggiare, per sé stessi, per la propria famiglia o per un gruppo di amici una vera e propria piscina privata situata in location esclusive?

La risposta a questa domanda è Swimmy, la piattaforma digitale di noleggio di piscine private nata in Francia nel 2017 e oggi disponibile anche in Spagna e in Italia. Dopo il successo riscontrato al debutto nel nostro Paese, lo scorso anno, Swimmy si ripropone dunque anche quest’anno, potenziata nei servizi e nelle disponibilità di località, pronta per garantire ai propri utenti un’esperienza unica per tutta la durata della stagione estiva e anche oltre.

Utilizzabile attraverso una comoda app scaricabile sul proprio smartphone Swimmy conta oggi in Europa 200.000 utenti e 4800 proprietari registrati. In Italia sono ad oggi disponibili 28 piscine distribuite lungo tutto lo stivale.

In particolare, in Abruzzo, Swimmy è presente con 2 piscine private. La piscina si trova nel giardino di Villa Magia d’Estate in Bugnara (AQ), alle porte del Parco Nazionale d’Abruzzo. Immersa nella natura, gode di un magnifico panorama sulla ridente Majella e sul Monte Morrone.

La piscina con panca idromassaggio, è circondata da un vasto giardino recintato con una zona riservata al parcheggio dei mezzi. A disposizione degli ospiti, ci sono: un grande e bellissimo gazebo, un barbecue, un forno a legna ed una canalina per arrosticini. Nell’area dedicata alla piscina, a disposizione degli ospiti non mancano una doccia esterna solare, ombrelloni, sdraio, lettini, tavoli e sedie.

Utilizzare Swimmy è molto semplice: è sufficiente registrarsi in modo gratuito e cercare la piscina privata dei propri sogni tra le tante messe a disposizione dai diversi proprietari. È possibile usufruire della struttura per alcune ore, mezza giornata oppure per l’intera giornata.

Il prezzo del noleggio viene deciso dal proprietario della piscina e varia a seconda dei servizi offerti. I prezzi variano da piscina a piscina e oscillano tra i 10 e i 30 euro a persona anche se non mancano soluzioni di lusso che arrivano anche a 80 euro a persona. Quando il proprietario è disponibile è poi possibile aggiungere servizi come, ad esempio l’utilizzo del barbecue a 10 euro o il servizio asciugamani.

“Il nostro claim recita che la felicità va condivisa. Da questo principio siamo partiti per lanciare Swimmy in Francia e poi negli altri Paesi europei, riscontrando da subito un’ottima accoglienza. Ci auguriamo che preso anche in Italia – Paese noto in tutto il mondo per la sua bellezza e gioia di vivere – si moltiplichino per gli utenti le opportunità di noleggio, ”, commenta Raphaëlle de Monteynard, co-fondatrice di Swimmy.