Giorno del ricordo, a “La Lanterna magica” proiezione di “Red Land – Rosso Istria”

Il 10 febbraio, per la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe, proiezione del film di Maximiliano Hermando Bruno

L’AQUILA – Sabato 10 febbraio 2024 l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS propone alle scuole secondarie di secondo grado una giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe. Istituito nel 2004, il Giorno del Ricordo vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Gli studenti della Provincia dell’Aquila avranno la possibilità di vedere in streaming il film Red Land – Rosso Istria di Maximiliano Hermando Bruno (Italia, 2018). Italia, settembre 1943. Dopo l’armistizio e la fuga del Re, i teatri di guerra del Nord-Est vedono l’avanzare dei partigiani di Tito. Al centro del racconto, in questo drammatico contesto storico, la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, barbaramente violentata, uccisa e gettata in una foiba dai partigiani titini. La visione del film è consigliata per studenti dai 16 anni in su.

L’intervento di Martina Orlando, docente di Cinema e restauratrice cinematografica, fornisce un approfondimento basato sul contenuto del film, sul genere e sull’importanza della riflessione per le generazioni future attraverso il linguaggio cinematografico.

L’iniziativa è stata promossa presso le sedi scolastiche grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Abruzzo.

I link per seguire l’evento:

Red Land – Rosso Istria di Maximiliano Hermando Bruno (Italia, 2018)

https://www.raiplay.it/video/2020/02/red-land—rosso-istria-26362c54-0ee4-4673-93dc-ec99860a116a.html

Approfondimento cinematografico di Martina Orlando:

https://youtu.be/u81FvWLpffc