XXXII Giornata del Malato: Santa Messa di Mons. D’Angelo a L’Aquila

L’11 febbraio Monsignor D’Angelo celebrerà una Santa Messa per i malati della Diocesi nella Basilica di San Bernardino da Siena a L’Aquila

L’AQUILA – Domenica 11 febbraio 2024, nella XXXII Giornata Mondiale del Malato, l’Arcivescovo Coadiutore, Sua Ecc.za Mons. Antonio D’Angelo, presiederà nella basilica di San Bernardino da Siena alle ore 18,30 la Santa Messa, della VI domenica del Tempo Ordinario, nel corso della quale pronuncerà una speciale preghiera per le persone malate, o affette da disabilità, che saranno presenti.

La solenne liturgia, animata dal Coro della Basilica di San Bernardino e dalla Sottosezione di L’Aquila dell’Unitalsi, sarà preceduta, alle ore 18,00, dalla recita del S. Rosario Meditato e sarà seguita dalla Processione aux flambeau, all’interno della basilica, con la statua della Madonna di Lourdes scortata dai Volontari Unitalsiani ed accompagnata dai fedeli con canti mariani e con le invocazioni per affidare all’intercessione di Maria ogni intenzione per la pace nel mondo e per le sofferenze, fisiche e spirituali, che affliggono l’odierna società civile.