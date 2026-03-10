Giornate FAI di Primavera 2026: i luoghi aperti in Abruzzo

REGIONE – Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano, per la 34ª edizione, le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Dal 1975 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS – porta avanti la sua missione di educazione alla conoscenza e alla tutela dei luoghi che raccontano la storia e l’identità dell’Italia, affinché siano preservati per sempre e resi accessibili a tutti.

Dal 1993, anno della prima edizione, al 2025, quasi 13 milioni e mezzo di cittadini hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17.000 luoghi speciali grazie a questo appuntamento, diventato nel tempo uno degli strumenti più efficaci per avvicinare il pubblico al patrimonio culturale.

Le Giornate FAI di Primavera – così come quelle d’Autunno – rappresentano un’occasione preziosa per conoscere le meraviglie del territorio, ma anche un’importante iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi. Le donazioni e le iscrizioni raccolte durante l’evento sostengono concretamente le attività della Fondazione, permettendo di proseguire interventi di restauro e progetti di valorizzazione sui 75 Beni gestiti dal FAI, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico.

Per l’edizione 2026 saranno visitabili, a contributo libero, 780 luoghi in 400 città italiane, selezionati con passione e curiosità e resi accessibili grazie all’impegno dei volontari del FAI, che coinvolgono istituzioni, aziende e privati cittadini nel mettere a disposizione spazi spesso chiusi o poco conosciuti. Un patrimonio multiforme, sorprendente, fatto di storia, arte, natura, tradizioni e saperi custoditi dalle comunità locali.

«Le Giornate FAI di Primavera – ha dichiarato il Presidente regionale FAI Abruzzo e Molise, Roberto Di Monte – rappresentano un momento particolarmente significativo nel percorso di conoscenza e consapevolezza del nostro patrimonio culturale. Aprire questi luoghi significa non soltanto renderli accessibili, ma soprattutto restituire loro una funzione viva nel rapporto tra territorio, storia e comunità. Iniziative come questa ricordano quanto la tutela e la valorizzazione dei beni culturali siano un impegno collettivo e continuo, fondato sulla partecipazione civica e sulla trasmissione della memoria».

Sulla stessa linea il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che sottolinea: «Le Giornate FAI di Primavera rappresentano un’occasione straordinaria per riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico dei nostri territori e per rafforzare il legame tra comunità e luoghi identitari. In Abruzzo 33 siti apriranno le loro porte offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere tesori spesso poco noti ma di grande valore storico, artistico e ambientale».

Grazie all’impegno di 7.500 volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI e al contributo di 17.000 Apprendisti Ciceroni, studenti formati per raccontare le bellezze del territorio, apriranno centinaia di luoghi speciali: ville, castelli, chiese, teatri, laboratori artigiani, aree naturalistiche, sedi istituzionali, collezioni d’arte, siti produttivi, fino a un’idrovora e uno stadio di calcio. Perché in Italia il patrimonio culturale è ovunque.

L’elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione sono disponibili su www.giornatefai.it. Durante ogni visita sarà possibile sostenere la missione del FAI con una donazione; alcune aperture saranno riservate agli iscritti o a chi si iscriverà durante l’evento.

Ecco le aperture in ABRUZZO:

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI CHIETI

ARI (CH)

ARI: IL BORGO MEDIEVALE CHE DIVENNE CENACOLO CULTURALE

Aperture a cura del GRUPPO FAI DI ORTONA

ARIELLI (CH)

BORGO DI ARIELLI

Questo sito fa parte dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI di Primavera in quanto beneficia di un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) per il consolidamento e risanamento idrogeologico.

LA GROTTA DELL’ECCIDIO

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO

VILLA SANTA MARIA (CH)

LA “SCUOLA DEI CUOCHI”: UNA REALTA’ CHE VIENE DA LONTANO

Questo sito fa parte dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI di Primavera in quanto beneficia di fondi europei PNRR – Piano per la messa in sicurezza

e la riqualificazione dell’edilizia scolastica.

PALAZZO CARACCIOLO: DA UNA DIMORA STORICA A UN POLO DI FEDE

SANTA MARIA IN BASILICA TRA ACQUE E MEMORIE

STORIA DI UN MEDICO, A CASA DEL DOTTOR CASTRACANE – solo iscritti FAI

MONTELAPIANO (CH)

DA MONTELAPIANO A VILLA SULLE ORME DI SAN FRANCESCO

MONTELAPIANO: BORGO DEI CENTO GRADINI

PALAZZO MARINELLI: DOVE IL TEMPO SI E’ FERMATO

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI VASTO

PALMOLI (CH)

A “CAPABBALLE”, LE BOTTEGHE DEL TEMPO SOSPESO

A “CAPAMMONDE”, STORIE DI VITA ENTRO LE MURA

FONTE “LE COSTE”: REGINA DI PIETRA E MEMORIA

IL CASTELLO DI PALMOLI: SIMBOLO E ANIMA DEL BORGO

LA MADONNA DEL CARMINE: ARTE, STORIA E DEVOZIONE

TRAME DI VITA POPOLARE NEL CASTELLO

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI L’AQUILA

L’AQUILA (AQ)

L’ELEGANTE COMPLESSO DI PALAZZO SPAVENTA

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA

ORTONA DEI MARSI (AQ)

ORTONA DEI MARSI: DIMORE, CHIESE E NATURA

PASSEGGIANDO ALLE PORTE DEL PARCO

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI SULMONA

RAIANO (AQ)

FRANTOIO STORICO FANTASIA: MEMORIE DI PIETRA E DOLIVA

RAIANO SVELATA: TESORI RITROVATI E MEMORIE D’AUTORE

SAN VENANZIO: L’EREMO SOSPESO SULL’ACQUA

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI PESCARA

MONTESILVANO (PE)

IL ROMBO DELLA STORIA: IL CIRCUITO DI PESCARA

MONTESILVANO COLLE: LA ROCCHETTA D’ABRUZZO

STELLA MARIS: PASSATO E FUTURO DELL’EX COLONIA MARINA (Solo Iscritti FAI)

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI TERAMO

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)

A PASSEGGIO NEL CENTRO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

CAMMINATA NELL’AREA ARCHEOLOGICA DI COLLE SAN GIORGIO

IL PALAZZO DE VICTORIIS-MEDORI DE LEONE

ORTO – GIARDINO DEL TORO (su prenotazione)

PALAZZO LUCIANI

CASTILENTI (TE)

L’EX CONVENTO DEI FRATI MINORI SANTA MARIA MONTE OLIVETO

STORIA E STORIE DI CASTILENTI