GEP 2020 al Museo Paparella a Pescara: programma

Il 26 e 27 settembre l’accesso al Museo sarà consentito a piccoli gruppi con obbligo di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale

PESCARA – Notte Europea dei musei sabato 26 e domenica 27 settembre, anche al Museo Paparella Treccia a Pescara. Slogan 2020 “Imparare per la vita”, “Heritage and Education- Learning for life”, per richiamare i benefici che derivano dall’esperienza e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.

L’accesso al Museo sarà consentito a piccoli gruppi con obbligo di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale.

Programma

Sabato 26 settembre dalle 17 alle 24 (ultimo ingresso alle ore 23.30) con biglietto al costo simbolico di 1 euro.

Domenica 27 settembre dalle 17 alle 20 con biglietto intero a 5 euro (ridotto 3 euro).