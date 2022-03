La Giornata dei Saperi e dei Sapori a Manoppello: ecco quando

Una tavola rotonda, degustazioni e laboratori del gusto in programma sabato 9 aprile nella “Giornata dei Saperi e dei Sapori”

MANOPPELLO – I locali della Galleria del Gusto a Manoppello Scalo (PE) in Via A. Costa n. 4, ospiteranno sabato 9 aprile una giornata all’insegna della biodiversità recuperata d’Abruzzo, quella dei 18 Presìdi Slow Food regionali e delle loro possibili prospettive in un futuro sempre più attento alla sostenibilità del sistema agroalimentare.

Fulcro della Giornata dei Saperi e dei Sapori, organizzata da Slow Food Abruzzo-Molise in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, il Comune di Manoppello e il GAL Terre Pescaresi, sarà la presentazione dell’Atlante Gastronomico dei Presìdi Slow Food, l’ultima grande pubblicazione di Slow Food Editore che censisce e racconta i 349 Presìdi costituiti lungo tutta la Penisola. Trattasi di piccolissime produzioni recuperate grazie al celebre progetto dell’associazione della chiocciola rossa volto a tutelare antiche varietà orticole, ricette scomparse e tradizioni gastronomiche locali a rischio di estinzione.

PROGRAMMA

Nel corso della presentazione, prevista alle ore 17:00, si terrà una tavola rotonda dedicata al Presidio dell’Uva Montonico, progetto esemplare di recupero della tradizione e promozione sul territorio, anche grazie all’impegno dei giovani imprenditori Francesca Valente e Matteo Ciccone che si racconteranno. Sarà l’Assessore alla Cultura al Comune di Manoppello Giulia De Lellis a moderare l’incontro, nel quale porteranno i saluti Mimmo Francomano, Direttore del GAL Terre Pescaresi e Alberto Palliotti, professore di Viticoltura presso Università degli Studi di Perugia. Seguiranno gli interventi del Vicepresidente di Slow Food Italia Federico Varazi, Lucia Giordano ricercatrice all’Università degli Studi di Perugia, e Laura La Spada del Comitato Esecutivo Regionale Slow Food Abruzzo-Molise. Alle parole di Silvia De Paulis, infine, verrà affidato il ricordo di Giulio Petronio, produttore di Canestrato di Castel del Monte, pioniere del progetto dei Presìdi abruzzesi e indimenticato amico dell’associazione insieme a Giovanni Cialone e Gregorio Rotolo, sulle cui tracce si intende proseguire l’importante lavoro di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità portato avanti da Slow Food in Abruzzo negli ultimi trent’anni.

Al termine dell’incontro sono previsti tre assaggi a base di Presìdi Slow Food locali realizzati dalla chef Alessandra Di Paolo del ristorante Futura di Chieti, in abbinamento al Montonico e al Vino Cotto di Roccamontepiano.

Nel corso della Giornata dei Saperi e dei Sapori si svolgeranno inoltre tre laboratori del gusto organizzati dalla Condotta Slow Food di Chieti per approfondire sapori e tradizioni locali. Alle ore 10:00 è in programma il laboratorio per bambini “Le ricette delle feste. Realizziamo insieme pupe e cavalli pasquali” a cura di Una Cucina a Pois; alle ore 12:00 “Sensi-tivi. I vini del territorio attraverso i sensi” a cura di Paolo Miscia; alle 15:00 “Le ricette delle feste. Realizziamo insieme i fiadoni salati abruzzesi” a cura di Giulia Scappaticcio. La partecipazione è consentita previa prenotazione ai seguenti contatti: 380 1834628 – slowfoodchieti@gmail.com.

Per maggiori informazioni: comunicazione@slowfoodabruzzo.it