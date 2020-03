Giornata Risparmio Energetico, Pescara spegne luci della torre municipale

Il 6 marzo il Comune di Pescara spegnerà le luci della torre municipale Santilli: “É nostro dovere dare un segnale di sensibilità”

PESCARA – “M’illumino di Meno” è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005: l’edizione 2020 torna domani venerdì 6 marzo ed è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi. Il Comune di Pescara ha deciso di aderire all’edizione di quest’anno e di scegliere “il risparmio di corrente elettrica” come atto concreto di ecosostenibilità energetica ed ambientale.

Lo ha comunicato il vicesindaco ed Assessore all’Ambiente, Gianni Santilli, che ha reso noto che domani sera l’illuminazione della torre municipale di Palazzo di città sarà spenta.

“É il segno, per quanto simbolico – ha detto Santilli – della sensibilità che come amministrazione vogliamo dimostrare verso questi temi che definirei fondamentali per il futuro del Mondo e dell’Umanità. Mi auguro che i cittadini apprezzino l’iniziativa”.