Giornata nazionale della legalità, Spoltore partecipa al flashmob

Il 23 maggio, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci sarà osservato un minuto di silenzio e sarà esposto un lenzuolo bianco dal palazzo municipale

SPOLTORE – Spoltore partecipa alla Giornata nazionale della legalità. Il 23 maggio, l’anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta, è una data simbolo nella lotta contro tutte le mafie e a difesa della legalità. Nello stesso giorno si celebra dunque la Giornata nazionale: nonostante l’emergenza sanitaria abbia imposto uno stop a celebrazioni ed eventi, resta il dovere di sottolineare questa data.

Per questo motivo anche l’amministrazione comunale di Spoltore partecipa al flashmob proposto dall’Anci con l’esposizione, sabato prossimo, di un lenzuolo bianco dal palazzo municipale. Il 23 maggio alle 17.57, inoltre, i sindaci osserveranno un minuto di silenzio, indossando la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei nostri valori costituzionali.

L’invito di Maria Falcone, Presidente della Fondazione intitolata a suo fratello Giovanni, e del presidente dell’Anci Antonio Decaro è “di dedicare questa giornata a tutti coloro che, in questi mesi, si sono prodigati, con abnegazione e grande senso del dovere, nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria”.

Il collegamento ideale tra il sacrificio delle donne e degli uomini che per servire lo Stato hanno perso la vita per mano mafiosa con il coraggio e l’impegno dei tantissimi operatori della sanità, dei volontari, delle forze di Polizia statali e locali e di tutti coloro che sono stati in prima linea sia nel soccorso e nella cura sia nelle azioni di contrasto e di contenimento del virus, è il modo migliore per far rivivere l’eredità morale e il messaggio di speranza che ci ha lasciato Giovanni Falcone. “Si tratta in entrambe le situazioni” spiega il sindaco Luciano Di Lorito “di persone che credono nello Stato, nelle istituzioni, nel valore di una società organizzata e fondata su degli ideali”.