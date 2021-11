Anche Fossacesia coinvolta nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Torna l’iniziativa della Fondazione Banco Alimentare: il 27 novembre si potranno acquistare e donare alimenti per chi è in difficoltà

FOSSACESIA – Sabato prossimo, 27 novembre, torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, giunta alla sua 25esima edizione e che, dopo due anni, si svolgerà in presenza. “Decidere di impegnarsi per sostenere persone che vivono in contesti di esclusione e marginalità sociale nel segno della gratuità e della solidarietà è un atto nobilissimo. Questa ennesima esperienza di volontariato sociale, che avrà effetti significativi anche sullo sviluppo dell’autostima e della fiducia in sé, aiuterà a comprendere ancora meglio il senso della vita e quanto si debbano apprezzare le piccole cose – mette in evidenza il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, presentando la manifestazione alla quale, come avvenuto negli anni scorsi, aderisce Fossacesia -. Sono convinto che la risposta della città sarà come di consueto alta. Si potrà donare alimenti comprandoli direttamente nei punti vendita della nostra città e Santa Maria Imbaro, e consegnandoli ai volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile ed i volontari del gruppo Caritas parrocchiale. Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei negozi aderenti all’iniziativa, sarà possibile donare la spesa anche online da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre attraverso le Charity Card, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti”.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2021 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, con l’Associazione Nazionale Alpini, con l’Associazione Nazionale Bersaglieri, con la Società di San Vincenzo De Paoli, con la Compagnia delle Opere Sociali e altre associazioni caritative.