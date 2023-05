Giornata mondiale della Sclerosi Multipla: l’iniziativa a Fossacesia

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia, su iniziativa del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, aderisce alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, in programma domani 30 maggio. Per l’occasione si illumineranno di rosso la chiesa parrocchiale di San Donato e lo storico campanile . In tal modo il Comune intende dare supporto ad Aism(Associazione Italiana Scelorosi Multipla) nell’ambito della settimana di informazione dedicata alla malattia e per sensibilizzare la cittadinanza alla sua conoscenza, su una patologia cronica del sistema nervoso centrale che esordisce principalmente fra i giovani adulti.

