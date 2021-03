A Bolognano la giornata anticipata al 20 marzo. Il Sindaco: “Uno speciale benvenuto ai bimbi nati nel 2020 al’insegna delle buone pratiche”

BOLOGNANO – “Bolognano è il primo Comune della provincia di Pescara a celebrare, sabato 20 marzo, la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati. E sono otto i bambini venuti al mondo nel 2020 a cui daremo il nostro ‘benvenuto istituzionale’: doneremo loro una pergamena commemorativa personalizzata ed una chiave simbolica speciale – chiamata della gentilezza della città – per il loro ingresso nella comunità. Una iniziativa a cui tengo particolarmente e che stiamo organizzando – su proposta dell’assessore alla Gentilezza, Maria Grazia D’Intino e dell’ambasciatore di Costruiamo Gentilezza, Toni Capitanio – con grande entusiasmo, perché credo nella grandezza del valore della gentilezza. Dedicare una giornata ai nuovi nati è un momento di riflessione su questo prezioso stato d’animo da coltivare e praticare ogni giorno e, in tal senso, ritengo che sia un modo significativo per accogliere i neo cittadini nel proprio Comune, con l’augurio che crescano con questo importante sentimento.

Quest’anno, in tutta Italia, la giornata sarà festeggiata il 21 marzo – solo per motivi organizzativi noi la anticipiamo di un giorno – per farla coincidere con il primo giorno della primavera, in segno di rinascita, di speranza e della necessità di tutti i cittadini di ripartire verso il futuro. E sono proprio i nuovi nati ad essere il nostro futuro e a cui questa amministrazione comunale intende rivolgere la massima attenzione, a partire dalle buone pratiche della gentilezza. Nel pieno rispetto delle norme anti covid non posso autorizzare la presenza dei cittadini che volessero prendere parte alla cerimonia che, con le famiglie interessate, si svolgerà nella sala consiliare del Comune, alle ore 10”. La nota del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.