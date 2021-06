Giornata Ecologica a San Giovanni Teatino: ecco quando

Il 6 giugno si svolgerà l’evento “Trashbusters: in difesa dell’ambiente”, iniziativa del Clan Scout Sambuceto 1

SAN GIOVANNI TEATINO – Domenica 6 giugno è in programma una nuova giornata ecologica a San Giovanni Teatino. Il Comune patrocina infatti l’evento “Trashbusters: in difesa dell’ambiente”, iniziativa del Clan Scout Sambuceto 1, con appuntamento al Parco del Bocciodromo, a partire dalle ore 9.30. L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare la popolazione sui temi ambientali e sulla tutela del territorio, in una giornata all’insegna del divertimento a contatto con la natura. Il programma prevede, per gli adulti, una passeggiata ecologica nel corso della quale verranno raccolti i rifiuti presenti in alcune aree del territorio, soprattutto nella zona commerciale. I bambini, invece, parteciperanno all’Eco-Game, un gioco educativo sulla raccolta differenziata, e si trasformeranno in Baby Trashbusters in difesa dell’ambiente.

“Il Comune di San Giovanni Teatino – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – è sempre lieto di patrocinare e sostenere iniziative in difesa dell’ambiente. Il progetto degli Scout di Sambuceto è un’occasione per coinvolgere adulti e bambini in una mattinata tutta dedicata alla natura e alla sua tutela, in un contesto di collaborazione e di entusiasmo, sempre nella più stretta osservanza delle norme anti Covid-19”.

“Il progetto Trashbusters – spiega l’assessore all’Ambiente Gabriella Federico – rappresenta un grande monito per tutta la cittadinanza e anche per noi amministratori. I ragazzi Scout hanno deciso di promuovere la loro giovane cittadinanza ricordando che il bene pubblico va difeso da tutti. Il decoro e la riqualificazione della città saranno infatti un obiettivo raggiunto se ciascuno, nel proprio ruolo e nelle proprie capacità, saprà difenderlo e tutelarlo, anche con il semplice gesto di non gettare un rifiuto dalla propria macchina in corsa. Come assessore all’Ambiente, agli Scout va tutto il mio ringraziamento e la mia ammirazione”.