Giornata di predizione dell’Alzheimer, iniziative a San Giovanni Teatino

SAN GIOVANNI TEATINO – Informare e sensibilizzare su abitudini alimentari e stili di vita corretti a tutte le età: questi gli obiettivi della Campagna nazionale ‘Manteniamo il Passo’, nell’ambito delle iniziative promosse per la Giornata nazionale di predizione dell’Alzheimer del 7 aprile. Quest’anno l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (Anap) di Pescara, costituita all’interno della Confartigianato, ha promosso un evento a San Giovanni Teatino. L’appuntamento è per domani, sabato 12 maggio.

Le attività prenderanno il via la mattina, dalle 9.30 alle 13.30, in piazza San Rocco, con gazebo e postazioni informative di Anap, Croce Rossa Italiana, Maico e Pegaso. La giornata di sensibilizzazione proseguirà nel pomeriggio, alle 16.30, con un convegno nella sede del Centro Pegaso Alzheimer-Parkinson, in via Polo, 20.

All’incontro saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, il prof. Stefano Sensi del Centro Alzheimer di San Valentino, Paolo Lucente della Lilt, la giornalista Franca Di Muzio, Alberto Salutari di Pegaso e il presidente di Anap Pescara, Giorgio Gilardini.