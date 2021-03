Giornata della Gentilezza ai nuovi nati di Bolognano: ecco come è andata

Il Sindaco Di Bartolomeo: “Oggi più che mai occorre educare i figli alla cura del prossimo. Esperienza che ripeterò”

BOLOGNANO – “E’ stato un momento di condivisione e riflessione sul valore della gentilezza – spero apprezzato dai miei concittadini – che di certo ripeterò. Una giornata di gioia – nonostante le maggiori restrizioni disposte ieri sera, dal presidente della Regione Marco Marsilio, per il Comune di Bolognano – nel massimo rispetto delle misure anti-covid, per accogliere i nuovi nati nel 2020 nella comunità e sostenere sin da subito i genitori nell’educazione e protezione dei propri piccoli. Educare alla gentilezza significa abituare il bambino ad ascoltare con il cuore prima ancora che con la testa, soprattutto oggi in cui i valori predominanti proposti dalla nostra società spingono le persone ad investire maggiormente sulla propria felicità , rischiando di mettere in secondo piano la gentilezza e la cura del prossimo. A dare il benvenuto ai 6 degli 8 bambini attesi per la cerimonia, c’erano il Sindaco, Guido Di Bartolomeo, l’assessore alla Gentilezza, Mariagrazia D’Intino e l’Ambasciatore di Costruiamo Gentilezza, Toni Capitanio, i quali hanno donato una pergamena personalizzata ed una chiave simbolica che certificano l’ingresso “ufficiale” nella Comunità. E all’insegna della gentilezza, l’amministrazione comunale ha omaggiato anche i neo genitori con una piantina fiorita ed un uovo di cioccolato. Una esperienza più che positiva – organizzata nell’ambito del progetto nazionale ‘Costuiamo Gentilezza’ – non solo per il messaggio che abbiamo inteso lanciare ma anche per la tenera presenza dei nostri bimbi, simboli di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire” sono queste le parole del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.