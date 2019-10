Giornata dedicata agli amici a quattro zampe di AVIS Pescara

PESCARA – Domenica 13 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nell’Ex Caserma Di Cocco, in V.le Pindaro a Pescara, ci sarà la terza edizione de “Il Dono dell’altro”, una giornata dedicata agli amici a 4 zampe. Una mattinata all’insegna di percorsi e giochi di attivazione mentale per i nostri cani. Grazie alla presenza di Educatori Cinofili, verranno date delle valutazioni e consulenze gratuite sugli animali. Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione dei Veterinari, si potrà gratuitamente applicare il microchip.

Durante l’evento, con gli amici della Lega Nazionale per la difesa del cane, sarà possibile conoscere qualche nuovo amico del canile in cerca di casa. L’evento vedrà la partecipazione di Adrizoo, farmacia veterinaria e Pet shop, Centro cinofilo – Vivendo in Branco, la Clinica Veterinaria Saline e Lndc Animal Protection. Una mattinata che porterà gioia, divertimento, sorrisi e riflessioni. Vi aspettiamo domenica mattina, non mancate.