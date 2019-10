3° Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico – Parrozzo” domani a Pescara

PESCARA – Sarà lo scrittore e regista Giacomo Battiato, nome di spicco del panorama cinematografico italiano, per aver diretto la serie tv in 8 episodi “Il nome della rosa”, tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, l’ospite d’eccezione del “Premio Letterario Nazionale Luigi D’Amico – Parrozzo”, giunto quest’anno alla terza edizione. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 13 ottobre, ore 10:30 presso le salette Dannunziane “Ritrovo del Parrozzo” (locale storico d’Italia) in viale Pepe, 41 Pescara.

Tante le personalità del mondo della cultura nazionale: oltre al regista Battiato, che riceverà il premio come esempio della “Identità culturale del nostro tempo”, interverranno lo scrittore e presidente di Giuria, Giovanni D’Alessandro, la scrittrice Paola Di Biase, ideatrice del concorso insieme a Pierluigi Francini, storico imprenditore pescarese. Un successo annunciato per terza seconda edizione, che ha raccolto oltre 90 volumi arrivati da tutta Italia. A comporre la Giuria del Premio (che gode del patrocinio della Regione Abruzzo e del Consiglio regionale) il presidente D’Alessandro e le docenti in materie letterarie Paola Di Biase, Diomira Mambella e Rossella Vlahov.

Questi i vincitori dell’edizione 2019 (che saranno premiati domenica a Pescara):

Premio Identità culturale del nostro tempo: Giacomo Battiato, scrittore e regista di cinema e tv, ha diretto tra gli altri, le fiction La piovra (1997-1998), Karol – Un uomo diventato papa (2005), Il nome della rosa – miniserie TV (2019). Nel 1996 pubblica Il suo primo romanzo, Fuori dal cielo; nel 2000 è edito da Mondadori Editore il suo secondo romanzo L’amore nel palmo della mano. Nel maggio del 2010 esce, edito da Gaffi, il suo terzo romanzo 39 colpi di pugnale.

Sez. Letteratura per ragazzi – Beniamino Cardines – “Le avventure di Plastica” Ed. LFA Publisher Napoli, 2019. Scrittore, performer, regista pescarese, è stato premiato e segnalato in concorsi letterari nazionali per la poesia, il racconto, il romanzo, il teatro, il giornalismo.

Sez. Saggistica – Domenico Palermo “I precursori dell’ambientalismo” Ed. Libellula Lecce, 2018. Le sue ricerche si concentrano sulla filosofia politica, sui movimenti ambientalisti e sugli effetti sociali della rete internet.

Vincitore Opera Prima – Consuelo Valenzuela Ed. Stampa Alternativa “Case di artisti”, 2016 VT. Nata e vive a Roma, è membro della giuria del premio letterario “Paese delle Donne” che viene assegnato ogni anno presso la Casa Internazionale delle Donne a Roma.

Vincitore Premio Speciale della Giuria – Alan Rossi “Storia della fiaba, genere pedagogico”, 2019 Ed. Helicon AR. Nato ad Arezzo, ha partecipato al Premio letterario nazionale “Scriviamo Insieme” di Roma e al Concorso letterario “La Ginestra di Firenze” risultando premiato in entrambi.

Premio Abruzzo Natura – Edoardo Micati, scrittore, alpinista, ricercatore, grande riscopritore del patrimonio storico e artistico abruzzese.

Premio Cultura e territorio – 11° Reparto Volo Polizia di Stato, rappresentato dal Comandante Primo Dirigente pilota, dott. Ettore Rossi.