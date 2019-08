Giordana Angi a Pescara con “Casa Tour”: scaletta, biglietti

Venerdì 23 agosto alle ore 21 la cantautrice sarà al Teatro D’Annunzio per il suo “Casa Tour”. Le ultime informazioni sul concerto

PESCARA – Giordana Angi, seconda classificata e vincitrice del premio della critica TIM nell’edizione 2019 di Amici, sarà in concerto venerdì 23 agosto, ore 21, al Teatro D’Annunzio di Pescara. Evento organizzato dall’Elite Agency Group/M&P Company e Alhena Entertainment.

La cantautrice italo-francese durante il concerto presenterà l’album di inediti, prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italia), dal titolo “C A S A”, disponibile negli store digitali e nei negozi tradizionali in formato CD e anche in formato LP: vinile rosso in tutti i negozi e vinile bianco autografato (in omaggio alla sua squadra di Amici) in esclusiva per Amazon.

“C A S A” contiene i seguenti brani inediti scritti da Giordana: “CHIEDO DI NON CHIEDERE”, “CASA”, “QUANTE VOLTE AD ASPETTARTI”, “QUESTA È VITA”, “NE RENONCE PAS” e “TI HO CREDUTO”.

L’album, la cui produzione artistica è curata da Carlo Avarello, è presente anche lo straordinario brano “Formidable” del cantautore belga Stromae, canzone con cui la Angi si è confrontata sul palco di Amici e a cui l’artista è molto legata.

Cantatrice di grande talento la 25enne italo-francese (alla lingua italiana e al francese aggiunge per la scrittura anche la lingua inglese) Giordana Angi ha una voce fuori dai canoni e uno stile interpretativo personale ed unico.

Come ha dimostrando durante il suo percorso ad Amici, i suoi testi spiccano per autenticità e Giordana tanto da collaborare con colleghi illustri scrivendo diversi brani per artisti come Tiziano Ferro

La sua passione per la musica inizia in tenera età, a soli 11 anni, ma le prime esperienze sono datate 2012 quando debutta sul palco di “Sanremo Giovani”. Nello stesso anno è interprete del brano “Poker Generation”, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Gianluca Minigotto. Nel 2016 l’incontro artistico con Tiziano Ferro che produce il suo singolo “Chiusa con te (xxx)”. Nel 2018 torna al “Festival di Sanremo” ma nelle vesti di autrice.

PROBABILE SCALETTA

Saranno presenti i brani inclusi sul suo album di debutto “Casa” che da anche il nome al tour oltre a qualche cover che arricchirà il live:

Chiedo di non chiedere

Casa

Quante volte ad aspettarti

Questa è vita

Ne neronce pas

Ti ho creduto

Formidable



BIGLIETTI

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com:

Poltronissima Numerata – Intero: € 28,00

Poltrona Numerata – Intero: € 23,00

Gradinata Non Numerata – Intero: € 20,00

(diritti di prevendita inclusi). Info: 0871 685020 – 085 54062