Scomparsa di Antonio Cicchetti, il cordoglio di Liris

L’AQUILA – “La scomparsa di Antonio Cicchetti mi colpisce e addolora molto. Era noto che combattesse da tempo contro la malattia, ma in fondo non si è mai pronti al lutto. Lo ricordo bene quando da vice commissario alla ricostruzione assolveva ad un compito particolarmente delicato nel momento probabilmente più critico per L’Aquila e il cratere, e quando nell’occhio del ciclone delle contestazioni proseguiva senza indugio nel suo ruolo di servitore dello Stato dalle straordinarie doti manageriali che per una vita intera ha messo a disposizione della collettività”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo.

“Come non dimenticare i suoi numerosi incarichi che lo hanno reso a tutti gli effetti un ambasciatore dell’Aquila, dall’Università Cattolica al Policlinico Gemelli ha diretto alcune delle istituzioni più prestigiose d’Italia per la sanità, la ricerca e la formazione”.

“Punto di riferimento anche per il mondo scientifico”, ricorda Liris, “a lui si deve, tra le altre cose, l’apertura dell’ospedale della Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II a Campobasso”.

“Chiunque lo abbia conosciuto e apprezzato non dimenticherà facilmente neanche il contributo che ha offerto per la progettazione e realizzazione di importanti complessi ospedalieri e universitari sia in Italia sia all’estero, così come il contributo che ha offerto sul servizio sanitario nazionale promuovendo una riflessione scientifica con il Centro nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera di cui è stato presidente. Come non ricordare, infine, il campo da golf di Santi di Preturo, intervento visionario come era lui”.

“Ai suoi familiari e in particolare al mio amico Paolo, giungano le mie più sentite condoglianze”, conclude Liris.