Giochi Senza Barriere, rinviata a settembre l’edizione 2022

TERAMO – È stata rinviata a giovedì 1° settembre l’edizione 2022 di “Giochi Senza Barriere”, la tradizionale festa delle associazioni di persone disabili della regione Abruzzo che ogni anno si riuniscono a Teramo, in piazza Martiri della Libertà, per una serata di solidarietà, risate, giochi, amicizia e sport.

L’evento, organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo e inizialmente previsto per giovedì 7 luglio, era stato rinviato all’ultimo momento a data da destinarsi per l’improvvisa ed eccezionale ondata di maltempo. Nei giorni scorsi, dopo le ultime conferme, è stata fissata la nuova data.

Il programma, che prevede l’avvio alle ore 20, resta invariato ed è consultabile sul sito del CSV Abruzzo.